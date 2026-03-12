Белый дом показал войну с Ираном как веселую игру: видео

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Администрация президента США Дональда Трампа неожиданно продемонстрировала несерьезное отношение к войне против Ирана.

В четверг, 12 марта, Белый дом в соцсети X опубликовал видео, которое сочетает кадры ударов по целям в Иране с фрагментами популярной видеоигры производства Nintendo.

Видео стилизовано под интерфейс игровой приставки, сопровождается музыкальной темой видеоигры Wii Sports и начинается с названия «Operation Epic Fury» на стартовом экране.

Реклама

52-секундный ролик включает реальные кадры с поля боя, превращая настоящую войну в видеоигру.

На опубликованных кадрах показаны персонажи Wii Sport, которые играют в теннис, забивают мячи в лунки в игре в гольф и стреляют по мишеням из лука. Но каждый раз, когда персонаж попадает в цель, видео прерывается на кадры того, как выглядит удар по Ирану.

Попадания сопровождаются надписями «hole in one» («лунка в первом»), или «out of the park» (за пределами поля).

Издание Forbes обратилось к компании Nintendo за комментарием по поводу использования интеллектуальной собственности в видео.

Реклама

Ранее The Pokémon Company International упрекнула Белый дом за публикацию отредактированного изображения с надписью «Make America Great Again» (Сделаем Америку снова великой), на котором использовано изображение из недавно выпущенной игры «Pokémon Pokopia».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отказался извиняться за публикацию в своей соцсети Truth Social скандального видеоролика, в котором экс-президент Барак Обама и его жена Мишель изображены в виде обезьян.