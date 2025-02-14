Белый дом поздравил нелегалов валентинкой с портретом Трампа

В пятницу, 14 февраля, когда в мире празднуют День святого Валентина (день влюбленных), администрация президента США Дональда Трампа своеобразно поздравила с этим праздником нелегальных мигрантов.

На официальной странице Белого дома в соцсети Х была опубликована валентинка розового цвета с изображением президента США Дональда Трампа и куратора по безопасности границ Тома Хомана.

Валентинка сопровождается коротким стишком, который в переводе звучит так: "Розы красные, а фиалки синие — придете сюда нелегально, и мы вас депортируем".

Напомним, сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа Соединенные Штаты начали депортацию нелегальных мигрантов, отправляемых в страны происхождения даже военными самолетами. В Белом доме заявили о "крупнейшей операции по массовой депортации в истории".

Читайте также: