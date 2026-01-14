- Дата публикации
Белый дом предложил Гренландии "выбор": что ответили в комментариях (фото)
Вашингтон грубо намекает, что для Гренландии есть только два пути.
Администрация президента США Дональда Трампа в соцсетях провокационно обратилась к жителям Гренландии, предложив им «выбрать» путь, по которому идти дальше — к Соединенным Штатам или к Китаю с Россией.
Соответствующее изображение появилось в аккаунте Белого дома на платформе Х.
На рисунке изображен типичный для этого арктического острова вид транспорта — собачьи упряжки. Они остановились перед раздорожьем, где дорога справа ведет к КНР и РФ, а слева — к США.
Тем самым Вашингтон грубо намекает, что другого пути для Гренландии якобы нет.
«Куда пойдешь, гренландец», — спрашивает Белый дом в комментарии к этому изображению.
Этот пост в сети Х дополнен недавним постом президента Дональда Трампа в его соцсети Truth Social, в котором он прямо утверждал, что Соединенным Штатам якобы необходимо контролировать Гренландию из соображений национальной безопасности.
«Если мы этого не сделаем, это сделают Россия или Китай», — заявил он.
В комментариях к такому предложению выбора пользователи Х публикуют другие варианты будущего пути для Гренландии.
В частности, кроме США и России с КНР, прямо перед собачьими упряжками дорисовали дорогу в Евросоюз.
Также гренладцам предлагают остаться в составе королевства Дания и никуда не двигаться.
Напомним, после завершения военной операции в Венесуэле Дональд Трамп заявил, что ему «действительно нужна Гренландия». Мол, этот остров стратегически необходим для обороны США, потому что окружен российскими и китайскими кораблями.
В Европе заявили, что НАТО может готовить оборону Гренландии. Лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании опубликовали совместное заявление по острову.
Заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что Москва захватит Гренландию «путем референдума», если Трамп не поспешит с присоединением острова к США.