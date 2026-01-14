Белый дом предложил Гренландии "выбор": что ответили в комментариях (фото)

Гренландии предлагают выбирать / © newsru.co.il

Администрация президента США Дональда Трампа в соцсетях провокационно обратилась к жителям Гренландии, предложив им «выбрать» путь, по которому идти дальше — к Соединенным Штатам или к Китаю с Россией.

Соответствующее изображение появилось в аккаунте Белого дома на платформе Х.

На рисунке изображен типичный для этого арктического острова вид транспорта — собачьи упряжки. Они остановились перед раздорожьем, где дорога справа ведет к КНР и РФ, а слева — к США.

Тем самым Вашингтон грубо намекает, что другого пути для Гренландии якобы нет.

«Куда пойдешь, гренландец», — спрашивает Белый дом в комментарии к этому изображению.

Этот пост в сети Х дополнен недавним постом президента Дональда Трампа в его соцсети Truth Social, в котором он прямо утверждал, что Соединенным Штатам якобы необходимо контролировать Гренландию из соображений национальной безопасности.

«Если мы этого не сделаем, это сделают Россия или Китай», — заявил он.

В комментариях к такому предложению выбора пользователи Х публикуют другие варианты будущего пути для Гренландии.

В частности, кроме США и России с КНР, прямо перед собачьими упряжками дорисовали дорогу в Евросоюз.

© из соцсетей

Также гренладцам предлагают остаться в составе королевства Дания и никуда не двигаться.

© из соцсетей

© из соцсетей

Напомним, после завершения военной операции в Венесуэле Дональд Трамп заявил, что ему «действительно нужна Гренландия». Мол, этот остров стратегически необходим для обороны США, потому что окружен российскими и китайскими кораблями.

В Европе заявили, что НАТО может готовить оборону Гренландии. Лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании опубликовали совместное заявление по острову.

Заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что Москва захватит Гренландию «путем референдума», если Трамп не поспешит с присоединением острова к США.