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Белый дом призвал Джонсона немедленно поставить на голосование помощь Украине

Белый дом призвал Джонсона немедленно поставить на голосование помощь Украине

Джон Кирби / Фото: Associated Press

У Байдена отметили, что вопрос помощи для Украины — безотлагательный.

Если Соединенные Штаты не окажут Украине достаточную помощь, то она продолжит терять свои территории.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби, передает Голос Америки.

"У них заканчиваются боеприпасы, ситуация очень сложная. Я не буду предполагать, что они проигрывают войну в какой-то конкретный день, но они, безусловно, теряют территорию, которую они уже отвоевали у россиян, потому что они не могут, они не могут отразить их атаки" ", — заявил представитель Белого дома.

В этот же день президент Джо Байден встретился с лидерами Конгресса и призвал их действовать во избежание "ужасных последствий бездействия" в отношении Украины. После встречи с президентом спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что вопросы помощи Украине решат "своевременно", а приоритетами для США является защита границы и обеспечение работы правительства.

Комментируя слова спикера Джонсона, Кирби подчеркнул: вопрос помощи для Украины — безотлагательный.

"Говоря о "своевременной" помощи, что вы имеете в виду? Для украинских солдат на передовой, своевременно означает сейчас. Пока мы возвращались с выходных, россияне начали захватывать новые города и села в Украине. Они продвигаются, это не замороженный конфликт", – напомнил он.

Кирби призвал Джонсона подтвердить свои слова действиями и немедленно поставить на голосование законопроект о помощи Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что последствия бездействия Конгресса в вопросе помощи Украине ужасающие.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Палаты представителей Джонсон столкнулся с определяющей дилеммой в отношении Украины.

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