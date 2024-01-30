Белый дом призвал спикера Конгресса Джонсона поставить на голосование соглашение о границе

У Байдена напомнили, что именно представители республиканской партии отмечали выделение дополнительных средств на обустройство границы

В Администрации президента США Джо Байдена призвали спикера Палаты представителей Майка Джонсона поставить на голосование соглашение по обеспечению на границе с Мексикой.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы добросовестно работали над достижением реального прогресса в одном из важнейших вопросов, стоящих перед нами — обеспечении безопасности нашей границы. Теперь нужно, чтобы спикер Джонсон сделал шаг со своей стороны и обеспечил определенные в нашем запросе полномочия и ресурсы", — отметила она.

Кроме того, Карин Жан-Пьер напомнила, что именно представители республиканской партии отмечали выделение дополнительных средств на обустройство границы, также это отмечала администрация прошлого президента Дональда Трампа.

Также представитель Белого дома отметила, что соглашение, над которым работали республиканцы и демократы в Сенате, а также Белый дом, обеспечивает необходимые для этого меры.

Напомним, ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Конгресс ставит под угрозу все предварительные достижения, затягивая с выделением помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия пытается "раскачать" ситуацию внутри США, чтобы сорвать помощь Украины.

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