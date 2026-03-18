Белый дом зарегистрировал официальный сайт о пришельцах: что готовит Трамп

Белый дом зарегистрировал домен «aliens.gov» (пришельцы), что вызвало новые предположения относительно долгожданного раскрытия информации об НЛО, которое готовит президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Daily Mail.

Домен, связанный с администрацией президента, был помечен в среду, 18 марта, автоматизированным трекером федеральных веб-сайтов.

Он также внесен в официальный правительственный реестр, который ведет Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

Согласно записям реестра, он недавно был добавлен в список официальных правительственных сайтов Белого дома, что подтверждает его легитимность как федерального веб-адреса, хотя его назначение публично не разглашается.

Сайт пока не работает, но домен зарезервирован.

Это вызвало вопрос о том, будет ли этот сайт использоваться как портал для документов, связанных с усилиями Трампа по большей прозрачности в отношении неидентифицированных воздушных явлений.

Поручение Трампа по НЛО

В феврале Трамп поручил федеральным агентствам, включая Пентагон, начать идентификацию и обнародование файлов, связанных с НЛО и потенциальной внеземной активностью.

«Учитывая выявленный огромный интерес, я поручу военному министру… начать процесс выявления и обнародования правительственных файлов, связанных с инопланетной и внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами», — написал Трамп на Truth Social 19 февраля.

Реакция Пентагона

Вскоре после этого сообщения Трампа военный министр США Пит Хегсет отметил, что работа над поручением началась, но не предоставил информации, как долго она продлится.

«Мы беремся за дело. Мы будем полностью придерживаться этого исполнительного приказа и стремимся предоставить его президенту», — сказал он.

На вопрос, верит ли он в существование инопланетян, Хегсет ответил: «Посмотрим. Я проведу осмотр и узнаю вместе с вами всеми».

До сих пор Пентагон десятилетиями утверждал, что США никогда не находили никаких физических доказательств существования внеземной жизни, а видеозаписи, на которых фиксируются подозрительные НЛО, никогда не подтверждали своего нечеловеческого происхождения.

Напомним, вопрос внеземных цивилизаций остается одним из самых востребованных в публичном пространстве США. Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама признался, что еще в начале своей каденции пытался выяснить правду о визитах пришельцев на Землю.

Ранее сообщалось, что уже в этом году правительство США может обнародовать настоящие доказательства инопланетной активности. К такому шагу американские власти могут побудить показания информированных лиц, политическое давление и обновленные законы.