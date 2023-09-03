Бен Уоллес пытался разжечь дипломатический конфликт с США из-за контракта по закупке вертолетов Chinook H-47

Эксочельщик Минобороны Британии Бен Уоллес перед отставкой из Минобороны хотел сорвать военный контракт с США.

Об этом сообщает The Times.

Бена Уоллеса обвинили в том, что он спровоцировал дипломатический инцидент с правительством США после того, как он угрожал отменить заказы военных вертолетов американского производства, предназначенных для использования британскими силами специального назначения.

Бывший министр обороны сделал предупреждение непосредственно своему коллеге в Пентагоне в прошлом месяце до того, как министры в Лондоне достигли согласованной позиции.

Речь идет о многомиллиардном контракте по закупке 14 вертолетов Chinook H-47 от компании Boeing. Именно его Уоллес хотел отменить перед уходом с поста министра.

Эксминистр обороны Бен Уоллес направил письмо Ллойду Остину, главе Пентагона, указывая на то, что он планирует расторгнуть соглашение по воздушным судам.

Анонимные источники сообщили, что он рассматривал это решение из-за ограниченного бюджета министерства и "неумеренных расходов, связанных с этим контрактом". Примечательно, что один из членов британского правительства назвал предложение Уоллеса "сумасшедшим".

Кроме этого, собеседник издания, связанный с публикацией, обнаружил, что действия Уоллеса, похоже, намеренно были совершены для того, чтобы спровоцировать американцев. Он подчеркнул, что такой подход трактуется как умышленное разжигание гнева среди отдельных лиц.

Также стало известно, что этот инцидент оказал большое влияние на дипломатический корпус обеих стран. Пытаясь внести ясность, Джейн Гартли, посол США в Великобритании, выступила с инициативой обращения к британскому правительству, написав 1 августа письмо, призывая британские власти выяснить текущий статус соглашения.

На Даунинг-стрит твердо заверили, что договоренность, о которой идет речь, действительно будет исполнена. Одновременно Карен Пирс, посол Великобритании в США, получила сообщение из Вашингтона, в котором предостерегают британское правительство от губительных последствий расторжения соглашения с Соединенными Штатами.

Напомним, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально подал в отставку в конце августа 2023-го. Он пробыл в этой должности 4 года. После отставки Уоллес уйдет из большой политики. Уоллес запомнился тем, что много помогал Украине, но просил быть за это благодарнее.

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