Бензиновый коллапс перешел на новый уровень: в России панически продают заправки

Очередь перед заправкой в Москве / © Associated Press

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После обострения энергетического кризиса в России, из-за атак украинских дронов по российским НПЗ, владельцы АЗС начали распродавать их.

Об этом сообщает российское пропагандистское медиа «Известия».

Стоимость одной АЗС, выставленной на продажу, колеблется от одного до 150 млн рублей ($1,9 млн).

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На цену объектов оказывает влияние расположение, оборудование, срок эксплуатации станции, а также наличие франшизы. В некоторых регионах продают целые заправочные сети. К примеру, в Уфе предлагают выкупить сеть из 13 заправок за 350 млн рублей (примерно $4,5 млн).

«Лукойл» и «Газпром» на продажу

Помимо независимых владельцев, свои АЗС на продажу выставили и крупные нефтяные компании.

Как выяснило издание, на продажу также выставлены АЗС, принадлежащие крупным российским нефтяным компаниям. В частности, на сайте «Газпрома» среди подлежащих реализации непрофильных активов указаны заправки в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Владельцем этих объектов является ООО «Газпром сеть АЗС». Стоимость станций составляет от 940 тысяч до 13,4 млн рублей.

Объявления о продаже АЗС также размещены на сайте «Лукойла». Речь идет об объектах в Тверской, Тюменской, Челябинской, Калужской областях и в Пермском крае. Стоимость этих активов не раскрывается. Кроме того, на платформе «Авито» продается АЗС в городе Иваново, работающий по франшизе «Лукойла». Ее оценили в 51,5 млн рублей.

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В издание пишут, что частные АЗС в России получают топливо по остаточному принципу.

Сначала свои заправки обеспечивают крупные компании, за ними следуют региональные сети, а после них — более мелкие участники рынка.

Поэтому топливо до них не доходит вовсе или им приходится покупать его по завышенным, неконкурентоспособным ценам.

Бензиновый кризис в России — что известно

Бензиновый кризис в России продолжает расширять географию. На фоне украинских атак на нефтяную инфраструктуру перебои с топливом за последний месяц затронули почти все регионы — проблемы затронули около 80 регионов, а также аннексированных Крыма и Севастополя.

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Российские власти утверждают, что ввели ограничения, чтобы не допустить «ажиотажного спроса».

В Москве и Подмосковье ситуация тоже остается непростой. Люди по ночам стоят в очереди, чтобы заправить автомобили. Иногда доходит до драк. Между тем, правительство запретило публикацию данных о ценах на бензин — ранее Росстат отчитывался о ценах еженедельно.

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