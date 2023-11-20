Бензопила, тантрический секс и клонированные собаки: что известно о новом президенте Аргентины и почему он поддерживает и Украину, и Трампа

Кого избрала Аргентина, которая годами страдает от падения экономики, длительного обесценивания валюты и инфляции?

Легионы почитателей называют его "безумным" и "париком" из-за его жестокости и непослушной копны волос, в то время как он сам называет себя "львом". Он считает половое воспитание марксистским сговором, направленным на разрушение семьи, считает своих клонированных мастифов "детьми с четырьмя лапами" и высказывал мнение, что людям следует разрешить продавать собственные жизненно важные органы.

Это Хавьер Милей, новый президент Аргентины.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Associated Press, чтобы лучше узнать, кто же он такой.

Несколько лет назад Милей был телевизионной "говорящей головой", которую любили книголюбы, потому что его критика государственных расходов и правящего политического класса повышала рейтинги. Тогда, и еще несколько месяцев назад, мало кто из политических экспертов верил, что у него есть реальные шансы стать президентом второй по величине экономики Южной Америки.

Хавьер Милей / Фото: Associated Press

Но Милей, 53-летний экономист, всколыхнул политический истеблишмент Аргентины и вписался в то, что уже давно стало фактически двухпартийной системой, собрав широкую поддержку своими предложениями радикальных мер по сдерживанию стремительной инфляции и пообещав крестовый поход против ползучего социализма.

"Анархо-капиталистический" либертарианец

В основе его экономического плана для Аргентины лежит предложение заменить местную валюту, песо, доллар США. Он неоднократно заявлял, что единственный способ покончить с инфляцией, которая превысила 140% — это помешать политикам продолжать печатать деньги. С этой целью он планирует ликвидировать Центральный банк.

Хавьер Милей / Фото: Associated Press

Либертарианство Милея, который сам себя называет анархо-капиталистом, было новинкой для Аргентины. Он выступал за ослабление трудового законодательства страны и продвигал идею гораздо меньшего правительства для стимулирования экономического роста. Это подразумевает ликвидацию половины правительственных министерств, в том числе здравоохранения и образования. Как символ глубоких сокращений, за которые он выступает, иногда проводит предвыборную кампанию с бензопилой в руках.

Argentinian President Javier Milei has a dog named Rothbard.



Enough said. pic.twitter.com/Ik9Ph5hFoI — Dave Benner, Nemesis of Neocons (@dbenner83) November 20, 2023

Уменьшение размера государства совпадает с его призывами к очищению аргентинского правительства от "политической касты", подобно тому, как бывший президент США Дональд Трамп говорил об "осушении болота", имея в виду укорененный истеблишмент. Милей часто сравнивает себя с Трампом – лидером, которым он открыто увлекается.

До того, как оказаться в центре внимания общественности, Милей был главным экономистом Corporación America, одного из самых крупных бизнес-конгломератов Аргентины, который, среди прочего, управляет большинством аэропортов страны. Он работал там до 2021 года, когда выиграл свое место в парламенте.

Борец за культуру

Милей видит себя не только правым политиком, но и борцом за культуру, цель которого всколыхнуть аргентинское общество. Некоторые позиции Милея перекликаются с позицией более консервативных республиканцев в США, а его пламенная, насыщенная ненормативной лексикой риторика уже вывела его во главу угла в глобальной культурной войне, порой переполняющей политический дискурс в США, соседней Бразилии и других странах.

Хавьер Милей / Фото: Associated Press

Милей выступает против феминистической политики и абортов, которые Аргентина легализовала в последние годы, и предлагает провести плебисцит, чтобы отменить этот закон. Он также исключает идею о роли человека в изменении климата. В телевизионном выступлении он осудил Папу Римского Франциска, являющегося аргентинцем, как "имбецила" за защиту социальной справедливости и назвал главу Римско-католической церкви "представителем зла на Земле".

Сторонник Хавьера Милея держит скульптуру плода, чтобы показать свою позицию против абортов во время предвыборного митинга в Буэнос-Айресе, 4 ноября 2023 / Фото: Associated Press

В том же духе, что и лозунг Трампа "Сделаем Америку снова большой", Милей заявил, что вернет страну к неопределенному периоду величия.

"Аргентина собирается вернуть себе место в мире, которое она никогда не должна была потерять", — сказал Милей на своем победном митинге в воскресенье, 19 ноября. Его поклонники поддержали это сравнение и часто носят шапки с надписью "Сделаем Аргентину снова большой".

Личная жизнь

Сын бизнесмена по пассажирским перевозкам и домохозяйке, экономист не любит много говорить о своем детстве и говорит, что его молодые годы были отмечены напряженными отношениями с отцом.

Хавьер Милей разговаривает со сторонниками во время предвыборного митинга в Буэнос-Айресе, 18 октября 2023 / Фото: Associated Press

Младший Милей играл в трибьют-группе Rolling Stones и был вратарем в юношеской команде футбольного клуба Чакарита. Но во время гиперинфляции конца 1980-х он решил отложить футбол и учить экономику.

Сегодня единственным членом семьи, с которым он поддерживает близкие отношения, является его сестра Карина Милей, руководившая его предвыборной кампанией. Он называет ее "босс" и неоднократно характеризовал ее как архитектора своего прихода к власти.

Хавьер Милей со своей сестрой Кариной Милей во время своей победной речи, 19 ноября 2023 года / Фото: Associated Press

Во время своих неоднократных телевизионных выступлений Милей говорил не только об экономике и политике. Он также углублялся в свою личную жизнь и однажды представил себя как эксперта по тантрическому сексу, открыто рассказывая о том, как он неоднократно участвовал в групповом сексе и давая советы.

В течение большей части своей взрослой жизни Милей не имел серьезного романтического партнера, и, как известно, у него нет друзей. После того, как он месяцами говорил, что нет времени на свидание, в июле он начал отношения с актрисой и художницей Фатимой Флорес. Она известна своими имитациями вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер, бывшей президентом в 2007-2015 годах.

Хавьер Милей целует свою девушку Фатиму Флорес возле штаб-квартиры своей кампании после победы в туре выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина, в воскресенье, 19 ноября 2023 года. / Фото: Associated Press

Милей имел глубокую связь со своим умершим английским мастифом Конаном. Сейчас у него есть по меньшей мере четыре собаки, клонированные с использованием ДНК Конана, и все они названы в честь экономистов.

Хавьер Милей со своими собаками/X (Twitter)

Несмотря на прозвище "парик", его волосы настоящие.

Напомним, в Аргентине избрали нового президента — по результатам подсчета 93% бюллетеней после второго тура выборов в Аргентине на выборах президента либертарианец Хавьер Милей набрал 56% голосов против 44%, которые аргентинцы отдали за министра экономики Сержиу Мас.

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