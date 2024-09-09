Бензовоз столкнулся с грузовиком: в Нигерии произошла масштабная авария — подробности

Взрывы цистерн с топливом и ДТП в Нигерии довольно частое явление, частично из-за плохого состояния дорог.

В штате Нигер в центральной части Нигерии погибли 59 человек. Там столкнулись бензовоз с грузовиком, перевозившим пассажиров и скот.

Об этом сообщило государственное агентство по чрезвычайным ситуациям страны, передает BBC.

Столкновение произошло ночью и вызвало взрыв, охвативший оба автомобиля.

Генеральный директор агентства Абдуллахи Баба Ара сообщил, что на место ДТП прибыли группы реагирования.

Представитель отдела по чрезвычайным ситуациям штата Нигер сказал BBC, что число погибших может возрасти.

"Количество погибших выросло до 59 после того, как один из тяжело раненых скончался в больнице. Также возможно, что в процессе продолжения эвакуации могут быть обнаружены и тела погибших", — добавил Абдуллахи Баба Ара.

Губернатор Умару Баго выразил соболезнования семьям жертв.

"Это, без сомнения, самая страшная авария за многие годы", — сказал он.

Напомним, во Львовской области автобус с военными столкнулся с грузовиком. ДТП произошло на трассе Львов-Стрый ночью 9 сентября.

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