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Бербок поддержала передачу Украине ракет Taurus: но нужно решение коалиции

Бербок поддержала передачу Украине ракет Taurus: но нужно решение коалиции

Глава МИД Германии Анналена Бербок

Также она сказала, что Украина должна получить разрешение на удары по территории РФ.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что она поддерживает инициативу по передаче Украины крылатых ракет Taurus, но в этом вопросе нет единства в правящей коалиции.

В интервью Bloomberg Бербок рассказала, что понимает важность дальнобойных ракет для Украины, поскольку была в Харькове, где невозможно организовать эффективную ПВО из-за близости к границе.

"Единственная мера безопасности, как мне рассказали: считайте до 45, если вы достигли 50, вы в безопасности, если нет — очевидно, что в вас попали", — сказала Бербок.

Она подчеркнула, что Украина должна получить разрешение для ударов по территории РФ Западным дальнобойным оружием, чтобы уничтожать ракеты на территории врага, а не ждать, пока она прилетит.

Она заявила, что поддерживает передачу дальнобойных ракет Taurus, но для этого нужно единодушное решение коалиции, однако пока в ней нет единства.

"О Taurus — мы демократия. У нас нет единства в нашей коалиции. Вот почему мы не поставляем Taurus. У меня есть личное мнение по этому поводу, но мы коалиция. Поэтому мы должны принять единогласное решение", — сказала Бербок.

Напомним, ранее сообщалось, что Бундестаг принял важное решение по военной поддержке Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за ухудшения ситуации на фронте Германия приняла решение о помощи Украине.

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