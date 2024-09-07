Бербок раскритиковала партию Шольца из-за позиции в помощи Украине: "Волнуюсь за своего канцлера"

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ("Зеленые") раскритиковала социал-демократов за ослабление помощи Украине. Она упрекнула за это возглавляющего СДПГ премьер-министра Бранденбурга Дитмара Войдке.

Об этом пишет Welt.

Позицию СДПГ в вопросе помощи Украине Бербок назвала "неопределенной". Политика не напомнила, что ранее Войдке подчеркивал солидарность с Украиной в ее противостоянии российской агрессии.

"Я несколько волнуюсь за своего канцлера. За кого ему действительно голосовать в Бранденбурге 22 сентября? Если Дитмар Войдке не соберется до выборов, тогда у него будет только один выбор — "Зеленые", — предполагает она.

По ее мнению, крайние правые ("Альтернатива для Германии", AFD) и крайние левые ("Блок Сары Вагенкнехт", BSW) также недостаточно помогают украинцам. В то же время они "находятся на стороне России и Путина".

Напомним, соглашение Германии и США по размещению на немецкой территории американских ракет дальнего радиуса действия может стать "надежным средством сдерживания" России.

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