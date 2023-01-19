Береговая охрана США обнаружила российский корабль-разведчик возле Гавайев (видео)

На опубликованном видео видны координаты судна, которое, очевидно, находится в 100 морских милях от столицы штата Гавайи — Гонолулу.

Береговая охрана США несколько недель следит за российским судном у Гавайских островов. Считается, что это судно предназначено для сбора разведданных.

Об этом говорится в опубликованном официальном прессрелизе, сопровождающем соответствующее видео.

"В рамках наших повседневных операций мы отслеживаем все суда в тихоокеанском районе с помощью наземных и воздушных средств… Береговая охрана США в настоящее время следит за российским судном, работающим в окрестностях Гавайев", — сообщил начальник отдела внешних связей береговой охраны Дэйв Милн .

По его словам, иностранные военные суда могут свободно проходить транзитом в территориальных водах США, но "иногда военные суда под иностранным флагом "зависают" в зоне реагирования Береговой охраны".

Береговая охрана сообщила, что координирует действия с Министерством обороны, чтобы предоставить обновленную информацию о движении иностранных судов.

В последние дни, @USCG был признан двигателем русского vessel, believed to be intelligence gathering ship, off the coast of Hawaiian Islands.⁰



Full story: https://t.co/yEy7JbYMQL pic.twitter.com/fEdiQPRMpS — USCG Hawaii Pacific (@USCGHawaiiPac) January 19, 2023

Опубликованное видео показывает координаты судна, позволяющие предположить, что оно находится примерно в 100 морских милях (около 185 км) от Гонолулу — столицы штата Гавайи.

В мае 2022 года Индийско-тихоокеанское командование США уже наблюдало за российским кораблем вблизи Гавайев.

Тогда подполковник морской пехоты в отставке Хэл Кэмпфер напомнил, что Советский Союз часто посылал разведывательные корабли вблизи Гавайев во время холодной войны.

"Тактика, техника и процедуры, которые мы видели в Советском Союзе во время холодной войны, кажется, снова появляются под российским флагом", – отметил он.

Напомним, 4 января президент России Владимир Путин отправил в плавание военный корабль, вооруженный новыми крылатыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Фрегат ВМС РФ "Адмирал Горшков" будет находиться в Атлантическом океане и Средиземном море.

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