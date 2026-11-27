Ребекка Тейлор

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В США развернули масштабную межведомственную операцию по поиску беременной заключенной Ребекки Тейлор, сбежавшей при перевозке из исправительного учреждения штата Нью-Мексико.

Об этом сообщает NBC News.

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Ребекка Тейлор отбывает наказание по нескольким обвинениям, связанным с кражами и проникновением в помещения с противоправными целями. В день побега ее перевозили из медицинского учреждения в Альбукерке, где она проходила дородовое освидетельствование.

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По информации Департамента исправительных учреждений Нью-Мексико, во время транспортировки Тейлор смогла завладеть внедорожником Dodge Journey, в котором ее перевозили, и скрылась.

Впоследствии автомобиль обнаружили по сигналу GPS в районе Аламоса в Альбукерке. Однако самой заключенной внутри уже не было.

Сообщается, что 26-летняя Тейлор скрылась около 11:35 по местному времени, когда конвоиры остановились у ресторана Whataburger. По данным издания, женщина смогла отстегнуть ремень безопасности, пересесть на водительское место и уехать на автомобиле.

В машине находилась еще одна заключенная. Ей удалось выбраться из автомобиля, и сейчас он находится под стражей.

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Поздно вечером в среду правоохранители обнаружили оранжевую тюремную форму, в которой Тейлор была во время побега.

В поисках привлекли несколько оперативных групп. Правоохранители проверяют полученные сообщения и возможные маршруты передвижения беглеца.

Ранее сообщалось, что в Берлине преступники с осуждениями до сих пор гуляют на свободе из-за удивительной бюрократической проблемы в прокуратуре.

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