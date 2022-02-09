Беременная женщина ради сына согласилась на ужасную экзекуцию: из ее головы вытащили гвоздь (фото)

"Целитель" гарантировал, что с помощью этого ритуала у нее не родится еще одна девочка.

В больнице в пакистанском городе Пешавар врачи оказывали помощь беременной женщине, у которой в верхней части лба был вбит двухдюймовый (5-сантиметровый) гвоздь. Она призналась, что согласилась на такую экзекуцию от местного целителя, который обещал таким образом обеспечить ей рождение мальчика.

Об этом случае сообщает Daily Mail со ссылкой на местные издания.

Как оказалось, беременной женщине, уже имеющей трех дочерей, врачи после осмотра на УЗИ сообщили, что она родит еще одну девочку. Поскольку ее муж угрожал развестись, если она не родит мальчика, женщина пошла к местному "целителю". Тот предложил пройти ужасную процедуру, которая должна гарантировать рождение наследника.

Врач Хайдер Хан, оказывавший помощь потерпевшей, рассказал, что беременная женщина, которой в голову вбивали гвоздь, была в сознании и испытывала страшную боль. Для того, чтобы его забить, использовали молоток или другой тяжелый предмет. Затем она пыталась вытащить гвоздь плоскогубцами, но ей это не удалось.

Рентген показал, что двухдюймовый гвоздь пробил верхнюю часть лба женщины, но не задел ее мозг.

Полиция Пешавар выясняет подробности этого инцидента, пообещав применить "юридические меры" к причастным к экзекуции лицам.

Напомним, ранее суд в Пакистане приговорил девушку к смертной казни за якобы киберпреступность и богохульские сообщения, которые она посылала через WhatsApp и Facebook.

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