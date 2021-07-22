Беременной женщине пришлось выбирать между жизнью ребенка и сохранением ноги: трогательная история британки

Ампутация конечности была неизбежной.

32-летняя жительница валлийского города Суонси Бекки Тернер решилась на ампутацию ноги ради сохранения ребенка.

Об этом сообщает издание Wales Online.

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Тернер родилась с тяжелой формой расщепления позвоночника. Когда женщина находилась на 18 неделе беременности, ее состояние ухудшилось из-за того, что инфекция поразила одну из костей левой ноги.

Осложнение сопровождалось острой болью и требовало медикаментозного лечения. Однако необходимые лекарства были несовместимы с беременностью. Тогда женщина оказалась перед выбором между жизнью ребенка и сохранением ноги, и приняла решение ампутировать конечность.

"Для меня ампутация была неизбежной, поэтому я считала лучше сделать операцию во время беременности, когда это было безопасно, во втором триместре, а не расставаться с ребенком в первые месяцы его жизни, отправляясь в больницу", — рассказала женщина.

Через пять месяцев после ампутации женщина смогла впервые выйти на прогулку с ребенком.

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