Беременной женщине пришлось выбирать между жизнью ребенка и сохранением ноги: трогательная история британки

Ампутация конечности была неизбежной.
32-летняя жительница валлийского города Суонси Бекки Тернер решилась на ампутацию ноги ради сохранения ребенка.
Об этом сообщает издание Wales Online.
Тернер родилась с тяжелой формой расщепления позвоночника. Когда женщина находилась на 18 неделе беременности, ее состояние ухудшилось из-за того, что инфекция поразила одну из костей левой ноги.
Осложнение сопровождалось острой болью и требовало медикаментозного лечения. Однако необходимые лекарства были несовместимы с беременностью. Тогда женщина оказалась перед выбором между жизнью ребенка и сохранением ноги, и приняла решение ампутировать конечность.
"Для меня ампутация была неизбежной, поэтому я считала лучше сделать операцию во время беременности, когда это было безопасно, во втором триместре, а не расставаться с ребенком в первые месяцы его жизни, отправляясь в больницу", — рассказала женщина.
Через пять месяцев после ампутации женщина смогла впервые выйти на прогулку с ребенком.
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