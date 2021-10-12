Беременную 41-летнюю учительницу арестовали за секс с 15-летним подростком

Сам школьник уверял, что к сексуальным отношениям его никто не принуждал.

В США арестовали 41-летнюю беременную учительницу за сексуальные отношения с 15-летним учеником.

Об этом сообщает Daily Record.

Учительницу Хейри Калви из города Майами, штат Флорида, обвиняют в изнасиловании 15-летнего подростка. Сам школьник сообщил полиции, что к сексуальным отношениям его никто не принуждал и все было по обоюдному согласию.

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"Когда мы говорили с парнем, он отрицал, что является жертвой. Он подчеркнул, что его не насиловали. Но я хочу отметить, что согласно законодательству Флориды, несовершеннолетний не может дать согласие на секс", — говорит пресс-секретарь местной полиции Рэй Вальдес.

В телефоне подростка обнаружили видео с записью их интима. Сейчас женщина находится на восьмом месяце беременности. Но в полиции заявили, что не собираются выяснять, кто является отцом ребенка.

Хейри Калви взяли под стражу. Суд назначил ей залог в размере 19 тысяч долларов.

Напомним, что в США беременную от 13-летнего ученика учительницу приговорили к 30 годам заключения.

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