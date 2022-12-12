Беременную зажало в авто: в Польше возле пункта пропуска в серьезном ДТП пострадало мноо украинцев (фото)

На трассе в Польше вблизи пункта пропуска в Корчевой произошло ДТП, в котором пострадали украинцы, среди которых — дети и беременные.

Об этом сообщается на сайте Подкарпатской полиции.

Известно, что участниками ДТП стали 5 автомобилей. Предварительно 56-летний водитель BMW не справился с управлением на заснеженной дороге, ударился в защитные барьеры и отлетел в Hyundai.

Позади BMW ехал автомобиль Audi, который тоже не скорректировал безопасную дистанцию и выехал на правую полосу, где врезался в припаркованные там Volvo и Kia.

В результате ДТП травмированы три пассажира Hyundai. Среди них – две беременные женщины и 15-месячный ребенок. Одну из беременных зажало в авто. Пострадавшую доставали из салона с помощью гидравлических ножниц.

Кроме этих трех раненых, которые были госпитализированы, в больницу еще забрали женщину и 7-летнего ребенка, которые ехали в Hyundai.

Все пострадавшие граждане Украины. Полиция сообщает, что водители были пьяны. На несколько часов автомагистраль А4 в направлении переезда была полностью перекрыта. Точные причины и обстоятельства происшествия устанавливаются следствием.

Отметим, что в Польше бурлит непогода — заснежило, а температура показывает минус. Водителей призывают быть осторожными и внимательными.

Напомним, ранее в Польше в городе Яблонка украинец чуть не умер от переохлаждения. Мужчине оказали первую помощь правоохранители и отправили в больницу.

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