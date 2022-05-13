Беременный мужчина снялся в рекламе белья – фото

Американский бренд Calvin Klein представил новую рекламную кампанию.

В съемках, приуроченных ко Дню матери, приняли участие разные семьи. В частности, позировала для глянца трансгендерная пара из Бразилии — Роберто Бете, который в прошлом был женщиной, и Эрика Фиха, которая раньше была мужчиной.

Интересно, что мужчина во время съемок был беременным. На фотографиях супруги позировали на кровати в спортивном белье.

Также пара демонстрировала нежные чувства.

10 мая Роберто родил мальчика по имени Ной. Мужчина поделился, что эта дата для него особенная, поскольку три года в этот день он сделал мастэктомию.

"Ной Фернандес Бете родился 10 мая в 13:12, где в тот же день 3 года назад я исполнил свою величайшую мечту — мастэктомию. Не знаю, совпадение ли это, но 10 мая буду праздновать всю свою жизнь, в этот день произошли два важнейших для меня события", — написал Роберто и опубликовал фото своего новорожденного сына.

Фото: instagram.com/roberto_bete

Напомним, во втором полуфинале конкурса "Евровидение-2022" выступил эпатажный артист. Представитель Сан-Марино Achille Lauro оделся в черный полупрозрачный комбинезон и сделал яркий макияж. В конце номера конкурсант оседлал быка, а еще он поцеловал гитариста.

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