"Берите детей, выглядите грязными и уставшими": мигранты получают инструкции от белорусских спецслужб

В Польше опубликовали скриншоты сообщений, получаемых беженцами.
На польско-белорусской границе мигранты получают сообщения с указаниями относительно использования детей и других манипуляций при попытках нелегального перехода границы с Евросоюзом.
Об этом сообщил во вторник, 9 ноября, в Twitter спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
По его словам, в действиях Беларуси против Польши "огромную роль играет информационная борьба, которая должна оказывать давление на правительство, чтобы оно согласилось на этот миграционный маршрут".
В рамках такой психологической операции белорусские спецслужб "бьют на жалость", предлагая беженцам активнее использовать тяжелое положение детей и женщин.
Как доказательство, польский чиновник опубликовал скриншоты таких сообщений. "Берите детей, обнимайте их, выглядите грязными и уставшими", — написано в инструкциях.
Migranci otrzymują такие как załączona instrukcje, как wykorzystywać dzieci do prob forsowania granicy. "Weźcie dzieci, tulcie je, wyglądajcie на brudnych и zmeczonych". 2/3 pic.twitter.com/yFpYMPsR2A— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 9, 2021
Остальные указания касаются использования детей для пропагандистских материалов. "Друзьям в лесу нужен ребенок, который мог бы прокомментировать видео, которое будет отправлено организациям", — говорится в другом сообщении.
"Так белорусские службы манипулируют нашими эмоциями", — подчеркнул Жарин.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Евросоюз должен помочь Беларуси справиться с потоками беженцев, выделив на это финансирование. По его словам, таким образом, Брюссель решал похожую проблему в Турции.
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