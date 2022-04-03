Беритесь за весла: российские корабли потеряли возможность дозаправки в Средиземном море

В больших европейских центрах не обслуживают суда под российским флагом.

Еще одному удару санкций подверглась торговля нефтью Российской Федерации. Продавцы морского топлива перестали обслуживать суда под российским флагом в крупных европейских центрах, включая Испанию и Мальту. Невозможность провести дозаправку усложняет логистику при перевозке грузов.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, из-за потери доступа к пунктам заправки в Средиземном море возникают логистические проблемы для российских нефтяных танкеров, следующих из балтийских портов в Азию. В то же время такая ситуация создает угрозу, что суда с легковоспламеняющимися грузами будут дрейфовать в море.

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Корабли под российским флагом не могут дозаправиться на Мальте и Испании – в основных пунктах Средиземного моря.

"Нескольким танкерам пришлось совершить более долгий путь, чтобы бункеровать в других странах после того, как европейские порты отказались предоставить топливо", — сообщает агентство со ссылкой на собственный источник.

Правительственный чиновник Мальты заявил, что страна не разрешает судам под российским флагом заходить в свои порты.

Проблемы возникают также в связи с необходимостью платить долларами и отсутствием возможности произвести оплату через банковские ограничения.

Ранее команда грузинского буксира, убедившись, что запрос на их помощь попросили россияне, отказались помогать им. А дальше корабль "послали по адресу", уже ставшему символической цитатой борьбы украинцев с российским захватчиком.

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