"Берлин будет гореть": у Соловьева истерика из-за военной помощи Украине

Соловьев снова выступил с угрозами в своей пропагандистской программе.

Один из главных пропагандистов России Владимир Соловьев продолжает пробивать дно в своих программах. На этот раз слуга Путина выступил с угрозами политическому руководству Германии из-за военной помощи Украине.

В его истерических криках речь шла о немецких танках Leopard для ВСУ. А затем пропагандист выдал, что "Берлин будет гореть".

"Кто поставляет оружие народ или власть. Эту войну ведет немецкая власть. Ведет ее подонок Меркель, подонок Шольц, подонок Бербок. Поэтому немецкая сволочь будет уничтожена в Берлине. Сожжем всех и Берлин будет гореть", - истерически кричал Соловьев.

Один из участников программы пытался наводить контраргументы Соловьеву: "Ничего гореть не будет. И вам стыдно будет за свои слова". Однако за истерическим криком пропагандиста оппонента почти не было слышно.

Напомним, Германия передала Украине очередную партию военной помощи.

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