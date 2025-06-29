Берлин готовится к новой войне в киберпространстве: что задумали Германия и Израиль

Флаг Германии. / © УНІАН

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Германия планирует создать общий центр киберисследований с Израилем и углубить сотрудничество между разведывательными и силовыми ведомствами двух стран.

Об этом во время визита в Израиль заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, передает The Economic Times.

В разговоре с немецким изданием Bild он подчеркнул, что оборонное сотрудничество с Израилем становится ключевой частью новой стратегии безопасности Германии на фоне роста угроз со стороны России и Китая.

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"Одной лишь военной обороны недостаточно для этого поворотного момента в безопасности. Значительное улучшение гражданской обороны также необходимо для укрепления наших общих оборонных возможностей", - подчеркнул Добриндт.

Согласно плану, Германия стремится разработать новую систему киберзащиты — так называемую Киберкупол, которая станет частью общей стратегии киберобороны страны. Добриндт уже представил концепцию из пяти ключевых пунктов, предусматривающих не только создание киберцентра, но и широкую интеграцию израильских технологий и опыта.

Инициатива возникла на фоне более тесного военно-технического сотрудничества между Берлином и Тель-Авивом. В тот же день премьер Баварии Маркус Зедер призвал федеральное правительство приобрести 2000 ракет-перехватчиков для создания немецкой системы противовоздушной обороны вроде израильского "Железного купола".

Ранее сообщалось, что Минобороны Германии потеряли почти миллиард евро помощи Украине.

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