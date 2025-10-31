- Дата публикации
Категория
Мир
Берлин призвал США и Россию не восстанавливать ядерные испытания
Заявление прозвучало в ответ на оглашение президента США Дональда Трампа о намерении Пентагона начать возобновление подобных испытаний.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал как Соединенные Штаты Америки, так и Россию не проводить новых ядерных испытаний.
Об этом сообщает издание Европейская правда со ссылкой на агентство dpa-AFX.
Во время визита в Сирию в четверг Вадефуля попросили прокомментировать инициативу Трампа по немедленному запуску программы испытания ядерного оружия. По словам министра, Берлин пока не до конца понял, что именно имел в виду президент США.
«То, что объявил президент Трамп, является, вероятно, реакцией на то, что Россия в прошлом использовала системы с ядерным двигателем», — отметил глава немецкого внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что правительство Германии еще предстоит обсудить этот вопрос с администрацией США.
«Важно, чтобы все пять государств, обладающих ядерным оружием, продолжали соблюдать мораторий на испытания. Я призываю: мораторий должен быть сохранен», — подчеркнул Вадефуль.
Отдельно министр упомянул и Северную Корею, назвав ее «единственным государством, проводившим ядерные испытания в XXI веке».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил, что поручил Министерству обороны " немедленно начать испытание ядерного оружия США «.
Мы ранее информировали, что вице-президент США подчеркнул, что восстановление ядерных испытаний является ключевой частью национальной безопасности Соединенных Штатов.