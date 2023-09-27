Берлин увеличивает количество жилья для тысячи беженцев: где их разместят

В Берлине из-за резкого роста количества людей, которые ищут приют, создадут тысячи дополнительных мест. Такое решение принял Сенат во вторник, 26 сентября.

Об этом сообщает Sueddeutsche.de.

До конца 2023 года в Берлине планируется расширить количество мест в бывших аэропортах в Тегеле и Темпельхофе, а также расселить беженцев в гостиницах и общежитиях.

"Мы столкнулись с серьезными проблемами, когда дело доходит до размещения беженцев. Цифры за последние несколько дней и недель значительно выросли. Все помещения в Берлине заняты, поэтому Сенат должен действовать", – отметил мэр Кай Вегнер.

В то же время, чиновники отмечают, что проживание беженцев в местах массового размещения должно быть временным решением – целью остается интеграция людей.

Подобные шаги позволят создать до конца года около 5500 дополнительных мест. Из них 1500 мест арендуют для беженцев в гостиницах и хостелах, а расширение территории и дополнительный ангар в Темпельхофе обеспечит жилье еще 400-600 человек.

В бывшем аэропорту Тегель смогут разместить вдвое больше беженцев. К нынешним 3600 местам до конца декабря планируется добавить еще 3000 мест.

Также от 300 до 400 дополнительных мест обустроят в бывшем строительном магазине и до 200 мест – в палатке на территории бывшей психбольницы в Берлине-Райникендорфе.

Напомним, Германия вдвое сократит федеральную помощь беженцам с 2024 года.

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