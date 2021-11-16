Берлин запретил гражданам без COVID-прививки посещать рестораны и спортзалы: детали

Ожидается, что Бранденбург, Баден-Вюртемберг и Бавария вскоре введут аналогичные ограничения.

В Берлине ввели жесткие ограничения для невакцинированных от COVID-19 граждан, запретив им посещать ряд общественных заведений.

Соответствующее решение власти немецкой столицы приняли в понедельник, 15 ноября, сообщает The Guardian.

Отмечается, что теперь только полностью привитые от коронавируса или вылеченные в течение шести последних месяцев люди могут посещать рестораны, кинотеатры, театры, музеи, галереи или концертные площадки.

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Это правило также распространяется на тренажерные залы и бассейны, места отдыха, в том числе сауны и термальные ванны, а также развлекательные заведения.

К тому же невакцинированным людям больше не разрешается находиться в закрытых помещениях парков развлечений, зоопарков и ботанических садов. Так называемое правило 2G также распространяется на парикмахерские, салоны красоты, тренажерные залы и танцевальные студии.

Исключение предусмотрено только для детей, а также для граждан, которые не могут вакцинироваться по медицинским причинам.

"В свете растущего количества коронавирусных инфекций и надвигающейся нехватки мест отделениях интенсивной терапии Сенат решил значительно расширить так называемое правило 2G", — заявили в правительстве города.

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Ожидается, что Бранденбург, Баден-Вюртемберг и Бавария вскоре введут аналогичные ограничения.

Как сообщалось, 11 ноября в Германии зафиксировали самый высокий с начала пандемии суточный прирост заражений коронавирусом, а именно более 50 тысяч случаев.

Вспышка частично объясняется относительно низким уровнем вакцинации населения Германии, который составляет не более 67%.

Как заявлял руководитель вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дростен, во многих отделениях интенсивной терапии по всей стране сейчас "реальная чрезвычайная ситуация". По его словам, еще не менее 100 тысяч человек могут умереть от COVID-19, если вакцинация не ускорится.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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