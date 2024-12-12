Берлинская декларация: шесть европейских стран сделали важное заявление по Украине

Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании обещают поддерживать Украину на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО.

Министры иностранных дел шести европейских стран, которые встретились в Берлине в четверг, 12 декабря, подтвердили свою поддержку Украины на необратимом пути к членству в НАТО. Они также пообещали Киеву продолжать военную поддержку в войне с Россией и гарантии безопасности после ее завершения.

Текст этого заявления, которое называют Берлинской декларацией, опубликован на официальном сайте британского правительства.

Кроме руководителей дипломатии Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании, во встрече приняли участие новый представитель по внешней политике Европейского Союза Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Также читайте Глава МИД Сибига предупредил Европу о массированном гибридном наступлении России

В этом документе содержится заверение в дальнейшей поддержке Украины "в ее праве на самооборону от российской агрессии", а также осуждение "решения России усилить свою агрессивную войну путем грубых и умышленных нападений на украинские города и критическую гражданскую инфраструктуру, развертывание войск КНДР и использование баллистических ракет средней дальности для нападения на Украину”.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", – уверяют министры иностранных дел шести государств.

В документе идет речь об усилении военной, экономической и финансовой помощи Украине, в том числе путем мобилизации дополнительного европейского финансирования.

В частности, подписанты Берлинской декларации заверили, что скорая и коллективная реализация 50-миллиардного займа G7, в котором европейцы играют важную роль, поможет Украине покрыть насущные нужды, в том числе военные.

В то же время в документе утверждается, что упомянутые европейские страны и дальше будут сдерживать наращивание военного потенциала России и оказывать дополнительное давление на источники доходов Кремля, в том числе по энергетике.

“Без украинцев и без европейцев не может быть переговоров о мире в Украине. Мы стремимся предоставить Украине железные гарантии безопасности, включая надежное долгосрочное предоставление военной и финансовой поддержки”, - говорится в Берлинской декларации.

Напомним, лидеры Франции и Польши в четверг, 12 декабря провели переговоры, главной темой которых были гарантии безопасности для Украины.

Читайте также: