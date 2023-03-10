Bershka, Zara и Pull&Bear возвращаются на рынок России: что об этом известно

Магазины одежды, входящие в компанию Inditex, возвращаются на российский рынок. Речь идет о торговых брендах Bershka, Zara и Pull&Bear.

Компания Inditex, являющаяся владельцем брендов Bershka, Zara и Pull&Bear, возвращается на рынок России. Работать магазины там будут под новыми названиями.

Об этом пишет пишут российские пропагандистские СМИ.

Производители одежды Bershka, Zara и Pull&Bear возвращаются в РФ. Однако они будут работать под новыми названиями: Ecru, Maag и DUB. Их планируют обновить и сделать редизайн.

Производить одежду, вероятно, будут на турецких и китайских заводах. Речь идет о возвращении на российский рынок всех 240 магазинов. По данным росСМИ, открыть магазины планируется весной этого года.

Возвращение магазинов должно было произойти еще раньше, но дату перенесли из-за землетрясения в Турции. Компания сейчас набирает тысячи сотрудников.

Напомним, что о выходе с российского рынка компания Inditex сообщила в марте прошлого года. Произошло это из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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