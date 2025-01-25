Бесценные артефакты украли за три минуты: Интерпол расследует ограбление музея

В Нидерландах украли золотые предметы возрастом 2,5 тысячи лет из коллекции румынского музея.

В Нидерландах группа грабителей похитила несколько бесценных артефактов, которые были экспонатами выставки "Дакия — царство золота и серебра" в музее Дрентс в Ассене. Экспозиция входит в коллекцию румынского Национального исторического музея в Бухаресте.

Об этом сообщает Dutch News.

"Среди украденных вещей — золотой шлем Котофенешти, изготовленный почти из чистого золота и датируемый 500 годом до нашей эры, а также три золотые нарукавные повязки", – говорится в сообщении.

Ограбление произошло в ночь с пятницы на субботу, около 3:45 утра. Грабители взорвали самодельную бомбу возле здания музея, чтобы взрыв разбил окна и позволил им попасть внутрь здания.

Шлем из Котофенешти был одним из ключевых экспонатов выставки / Фото: скриншот с видео

Полиция Ассен сообщила, что ограбление, по всей вероятности, было тщательно спланировано группой опытных преступников. Чтобы вынести из музея артефакты и скрыться с места преступления грабителям понадобилось всего три минуты. Записи с камер видеонаблюдения запечатлели нескольких подозреваемых, а примерно через полчаса после взрыва был обнаружен сгоревший автомобиль, на котором предположительно, они скрылись с места преступления.

Руководитель ограбленного музея Гарри Тупан сказал, что "ничего подобного никогда не случалось" за 170 лет существования музея.

По словам директора румынского музея Эрнеста Оберлендера-Тарновяну, он надеется, что полиции удастся найти украденные экспонаты.

"Они настолько важны, что продать их будет невозможно", – сказал он в интервью телеканалу NOS.

На выставке в Ассене было представлено более 50 артефактов древнего дакийского царства доримской эпохи. Выставка должна была закрыться в воскресенье.

Золотые дакийские браслеты / Фото: скриншот с видео

К расследованию этого дерзкого ограбления музея был привлечен Интерпол. Однако по словам детектива Артура Брэнда, который специализируется на расследовании краж произведений искусства, украденное дакийское золото могут больше никогда не увидеть.

Министр культуры Эппо Бруинс заверил общественность, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы вернуть похищенные предметы.

"Эти исторические артефакты имеют огромное значение для Румынии и ее культурного наследия", – подчеркнул он.

Напомним, маленький посетитель музея в Хайфе случайно разбил экспонат возрастом 3500 лет. Уникальная керамическая посудина бронзового века упала и разбилась, когда 4-летний израильский мальчик решил заглянуть внутрь. Сотрудники музея заверили, что артефакт отреставрируют и вернут в экспозицию.

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