Беседа Байдена и Зеленского на фоне возможного нападения России: результаты переговоров

Разговор между двумя президентами длился почти час.

Белый дом опубликовал подробности телефонного разговора американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского, который состоялся на фоне сообщений о предполагаемой угрозе нападения России.

Официальный комментарий появился на сайте Белого дома.

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Согласно прессрелизу, по итогам переговоров Байден в очередной раз подтвердил поддержку Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины и заверил Зеленского, что США вместе со своими союзниками и партнерами мгновенно отреагируют на любую дальнейшую агрессию РФ.

"Президент Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты быстро и решительно вместе со своими союзниками и партнерами отреагируют на любую дальнейшую агрессию России против Украины. Лидеры двух стран согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на военное наращивание России на границах" Украины", — говорится в заявлении Белого дома.

Зеленский на своей странице в Twitter сообщил, что они обсудили экономическую и безопасность, в частности агрессию Российской Федерации и санкции против нее.

Had an hour-long phone conversation with @POTUS @JoeBiden. Говорили о безопасности, экономике, существующих рисках, sanctions и российской агрессии. Details shortly. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 13, 2022

Напомним, 13 февраля состоялся телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, он длился час. Лидеры двух стран обсуждали российскую агрессию и эскалацию конфликта у украинских границ.

Перед этим президент США Джо Байден 12 февраля также побеседовал с Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более одного часа. Главная тема – напряженность у границ Украины и наращивание войск Российской Федерации.