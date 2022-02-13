Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Беседа Байдена и Зеленского на фоне возможного нападения России: результаты переговоров

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Беседа Байдена и Зеленского на фоне возможного нападения России: результаты переговоров

ТСН.ua

Разговор между двумя президентами длился почти час.

Белый дом опубликовал подробности телефонного разговора американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского, который состоялся на фоне сообщений о предполагаемой угрозе нападения России.

Официальный комментарий появился на сайте Белого дома.

Согласно прессрелизу, по итогам переговоров Байден в очередной раз подтвердил поддержку Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины и заверил Зеленского, что США вместе со своими союзниками и партнерами мгновенно отреагируют на любую дальнейшую агрессию РФ.

"Президент Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты быстро и решительно вместе со своими союзниками и партнерами отреагируют на любую дальнейшую агрессию России против Украины. Лидеры двух стран согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на военное наращивание России на границах" Украины", — говорится в заявлении Белого дома.

Зеленский на своей странице в Twitter сообщил, что они обсудили экономическую и безопасность, в частности агрессию Российской Федерации и санкции против нее.

Напомним, 13 февраля состоялся телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, он длился час. Лидеры двух стран обсуждали российскую агрессию и эскалацию конфликта у украинских границ.

Перед этим президент США Джо Байден 12 февраля также побеседовал с Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более одного часа. Главная тема – напряженность у границ Украины и наращивание войск Российской Федерации.

Следующая публикация