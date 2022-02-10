Беседа глухого с немым, — Лавров цинично оценил результаты встречи с главой МИД Британии

"Россия должна идти по дипломатическому пути и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", сказала Трасс.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал переговоры с британской коллегой Лиз Трасс, находившейся с рабочим визитом в Москве, "разговором глухого с немым".

Об этом сообщают РосСМИ.

"Я разочарован, что разговор немого с глухим у нас получается. Словно слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши детальные объяснения упали на неподготовленную почву. К примеру, как говорится, что вот замерзнет земля, как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется такая почва была сегодня у наших британских коллег, от которой отскакивали наши факты", — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России остался недоволен результатами переговоров с Лиз Трасс. По его словам, весь их разговор пронизывал НАТОцентризв.

В свою очередь британское министерство иностранных дел в очередной раз подчеркнуло, что каждая страна имеет право сама определять, вступать ли ей в НАТО. Также она подчеркнула, что "Россия должна идти по дипломатическому пути и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины".

Напомним, 9 февраля глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трас прилетела в Москву, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Новости мира: Лавров назвал переговоры с Лиз Трасс разговором немого с глухим

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