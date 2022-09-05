Беседовал, как с онкобольным ребенком: Байден во время встречи с Кулебой 23 февраля прощался со всей Украиной

В преддверии широкомасштабного вторжения РФ, 23 февраля, в Белом доме состоялась встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с президентом США Джо Байденом.

На ней американский президент прощался со всей Украиной.

Об этом пишет "Украинская правда", которая реконструировала события в Украине перед вторжением России.

"Ситуация вокруг Украины была настолько напряженной, что в Белом доме решили еще больше подчеркнуть свою поддержку Украины, принять Кулебу в личном кабинете Байдена и даже сделать об этой встрече фотоотчет. Единственным, чего нельзя разглядеть на фотографиях Белого дома, была тревожная, чтобы не сказать траурная, атмосфера этой встречи", — сообщает "УП".

После протокольных фото Байден стал расспрашивать Кулебу о ситуации, что-то советовать, говорить о поддержке.

"Тон его разговора был похож скорее на прощание с онкобольным ребенком, чем на ободрение союзника накануне решающей битвы. В лице Кулебы в тот день Байден прощался со всей Украиной", – добавили в "УП".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 194-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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