Лавров и Рубио провели встречу в Маниле / © Associated Press

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио встретились в столице Филиппин. Встреча продолжалась 35 минут.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Переговоры проходят на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на площадке Филиппинского международного конференц-центра.

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Анонсируя встречу, глава российского МИД заявил, что намерен спросить американского коллегу о позиции Белого дома относительно перспектив урегулирования войны в Украине, в частности, учитывая недавние заявления американской администрации.

Со своей стороны, в Вашингтоне также подтвердили намерение американской стороны обсудить украинскую тематику во время переговоров с российским министром.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в середине июля в Баку состоялась встреча российских и немецких представителей по завершению войны в Украине.

По информации издания The Times, с 2022 года подобные встречи уже несколько раз проходили в Баку и Абу-Даби.

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Официальный Берлин дистанцировался от этих контактов, подчеркнув, что они частная инициатива и не отражают позицию правительства Германии.

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