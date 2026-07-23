- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1234
- Время на прочтение
- 1 мин
Беседовали более получаса: Лавров и Рубио встретились на Филиппинах
Детали встречи, продолжавшейся 35 минут, пока не раскрываются.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио встретились в столице Филиппин. Встреча продолжалась 35 минут.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Переговоры проходят на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на площадке Филиппинского международного конференц-центра.
Анонсируя встречу, глава российского МИД заявил, что намерен спросить американского коллегу о позиции Белого дома относительно перспектив урегулирования войны в Украине, в частности, учитывая недавние заявления американской администрации.
Со своей стороны, в Вашингтоне также подтвердили намерение американской стороны обсудить украинскую тематику во время переговоров с российским министром.
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в середине июля в Баку состоялась встреча российских и немецких представителей по завершению войны в Украине.
По информации издания The Times, с 2022 года подобные встречи уже несколько раз проходили в Баку и Абу-Даби.
Официальный Берлин дистанцировался от этих контактов, подчеркнув, что они частная инициатива и не отражают позицию правительства Германии.