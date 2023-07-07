Беседу Лукашенко с Пригожиным слушала немецкая разведка — СМИ

Немецкие разведчики имели нечеткие доказательства возможного мятежа в России еще за неделю до события.

Разведка Германии могла прослушивать переговоры, проводимые самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко с мятежником Евгением Пригожиным, который организовал марш своих наемников на Москву 24 июня.

Об этом идет речь в публикации медиагруппы ARD.

Федеральная разведывательная служба Германии (BND), якобы, получила информацию о возможном мятеже Пригожина еще за неделю до события и пыталась проверить эту информацию у партнеров из стран Запада, но безуспешно.

"Как сообщается, первое предупреждение от BND о событиях было направлено немецкому правительству в пятницу вечером – накануне того, как наемники "Вагнера" оккупировали российские военные объекты и российский город Ростов", – говорится в расследовании медиагруппы.

В результате Шольц сначала публично заявил, что мятеж стал сюрпризом для немецких властей, а затем добавил, что немецкие спецслужбы были не так хорошо информированы о случившемся, как разведка США.

Продолжая следить за ситуацией, немецкие разведчики подслушали важный разговор, который вел руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

В BND журналистам заявили, что публично не комментируют работу разведки.

Напомним, в Пентагоне считают, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения, поэтому сложно выяснить, где он находится сейчас.

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