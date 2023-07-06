"Бесхребетность и абсолютная аморальность": Подоляк отреагировал на отчет правозащитников HRW о кассетных снарядах

Human Rights Watch призвала США не предоставлять Украине кассетные боеприпасы в рамках военной помощи.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал обвинение правозащитной организации Human Rights Watch в использовании ВСУ кассетных снарядов попыткой сорвать предоставление оружия нашей стране.

Об этом он написал в Twitter.

В своем отчете, опубликованном в четверг, 6 июля, HRW утверждает, что использование украинскими военными кассетных боеприпасов "привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения".

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"Беспомощность, бесхребетность и абсолютная аморальность, ничтожество", — отреагировал на такое обвинение Подоляк, напомнив, что российские оккупанты в Украине убивают гражданское население, устраивают публичные казни, насилуют женщин, похищают детей, но "правозащитная организация" винит украинский народ в том, что он недостаточно разоружил себя.

"Оказывается, это "плохие украинцы" используют оружие, которое использовать не должны, стоя в своих городах, а не ночуя в чистом поле", — саркастически написал он.

Михаил Подоляк предположил, что "правозащитники" начали агрессивную лоббистскую кампанию по срыву предоставления оружия Украине неслучайно.

"Это что, прикол? Пранк? Или инвазия российской агентуры в разные глобальные "офисы" окончательно уничтожила моральные императивы?" – риторически спрашивает он в своем сообщении.

В своем отчете Human Rights Watch призвала США не предоставлять Украине кассетные боеприпасы в рамках военной помощи.

Напомним, ранее информация о таких планах Вашингтона была опубликована в СМИ.

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