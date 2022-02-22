"Безответственное решение России": Румыния осудила признание Путиным ОРДЛО

В Румынии это решение Путина назвали "безответственным".
Президент Румынии Клаус Йоханнис осуждает решение Владимира Путина о признании террористических "ЛНР" и "ДНР" независимыми. Он призывает международных лидеров немедленно ввести санкции против России.
Официальное заявление было опубликовано на сайте президента Румынии.
Этот акт является грубым нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины. Это решение также нарушает обязательства России как стороны Минских соглашений, таким образом нарушающих договоренности. Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, своими действиями угрожает глобальному миру и безопасности, гарантируемым самим Советом Безопасности ООН, сознательно нарушая принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте", — говорится в сообщении.
Руководитель Румынии назвал это решение "безответственным" и призывает международное сообщество дать жесткий, немедленный ответ посредством введения санкций против РФ.
"В этом контексте Румыния подтверждает свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и будет действовать в координации со своими партнерами и союзниками для принятия соответствующих мер реагирования", - отметили в пресс-службе президента Румынии.
Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. между РФ и ЛДНР.
Впоследствии появилась реакция европейских стран на признание ЛНР и ДНР. В Европе обещают новые санкции для России и оружие против танков – для Украины.
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