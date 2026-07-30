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ТСН в социальных сетях

Беспилотник поразил американский газовый танкер в порту Египта

Беспилотник поразил американский газовый танкер в порту Египта / © Reuters

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
15
Время на прочтение
1 мин
Беспилотник поразил американский газовый танкер в порту Египта

Беспилотник атаковал газовые танкеры в порту Египта: вспыхнул пожар

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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В средиземноморском порту Дамятта в Египте беспилотник , вероятно, атаковал принадлежащее американской компании газохранилище-танкер. На судне вспыхнул пожар, распространившийся на еще один танкер.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую компанию по морской безопасности Ambrey.

По предварительным данным, удар понесла плавучая установка для хранения и регазификации сжиженного природного газа Energos Winter . Огонь опрокинулся на соседнее судно Gaslog Salem .

Источники в сфере безопасности полагают, что причиной взрыва могла быть атака беспилотника. В то же время, Министерство нефти Египта подтвердило лишь факт пожара в порту, не назвав ее причины.

Пожар оперативно локализовали спасательные и портовые службы. По информации египетских властей, погибших и пострадавших нет. Специалисты продолжают оценивать последствия инцидента.

Energos Winter способен хранить до 138250 кубических метров газа. Судно принадлежит американской компании Energos Infrastructure. Пока неизвестно, кто может быть причастен к вероятной атаке.

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Дата публикации
Количество просмотров
15
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