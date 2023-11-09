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Беспилотник атаковал в Курской области маслодельный комбинат: детали от врага (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Беспилотник атаковал в Курской области маслодельный комбинат: детали от врага (фото)

Обломки и остатки боеприпасов после атаки по маслодельному заводу в Курской области / Фото: Роман Старовойт

Россияне утверждают, что были сброшены три кассетных боеприпаса.

Россияне заявили 9 ноября об атаке беспилотника с кассетными боеприпасами по маслодельному комбинату в городе Суджа Курской области.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Старовойт утверждает, что на маслодельный комбинат в городе Суджа было сброшено три кассетных боеприпаса.

"Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы", – говорится в заявлении губернатора.

По словам главы области, пострадавших нет.

Обломки и остатки боеприпасов после атаки по маслодельному заводу в Курской области / © Роман Старовойт
Обломки и остатки боеприпасов после атаки по маслодельному заводу в Курской области / Фото: Роман Старовойт
Обломки и остатки боеприпасов после атаки по маслодельному заводу в Курской области / © Роман Старовойт
Обломки и остатки боеприпасов после атаки по маслодельному заводу в Курской области / Фото: Роман Старовойт
Обломки и остатки боеприпасов после атаки по маслодельному заводу в Курской области / © Роман Старовойт
Обломки и остатки боеприпасов после атаки по маслодельному заводу в Курской области / Фото: Роман Старовойт
Обломки и остатки боеприпасов после атаки по маслодельному заводу в Курской области / © Роман Старовойт
Обломки и остатки боеприпасов после атаки по маслодельному заводу в Курской области / Фото: Роман Старовойт
Обломки и остатки боеприпасов после атаки по маслодельному заводу в Курской области / © Роман Старовойт
Обломки и остатки боеприпасов после атаки по маслодельному заводу в Курской области / Фото: Роман Старовойт
Обломки и остатки боеприпасов после атаки по маслодельному заводу в Курской области / © Роман Старовойт
Обломки и остатки боеприпасов после атаки по маслодельному заводу в Курской области / Фото: Роман Старовойт

К слову, накануне в Бурятии вспыхнул мощный пожар на горно-обогатительном комбинате "Озерный". На месте работало около 30 пожарных и 16 единиц техники.

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Дата публикации
Просмотры
835
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