Беспилотник в Иордании атаковал американских военных — Байден сделал заявление

В результате ночной атаки БПЛА на американскую базу в Иордании вблизи границы с Сирией погибли трое военнослужащих армии США, более 20 раненых.

Об этом пишет BBC со ссылкой на заявление Центрального командования США (Centcom) и заявление президента США.

Как сообщает издание, президент США Джо Байден заявил, что атаку совершили "радикальные группы боевиков, поддерживаемых Ираном".

Это первая гибель американских солдат в регионе после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября.

"Хотя мы все еще собираем факты этой атаки, мы знаем, что она была осуществлена радикальными группами боевиков, поддерживаемых Ираном, действующими в Сирии и Ираке. Не сомневайтесь — мы привлечем всех виновных к ответственности во время и способом, который сами выберем", – сказал Байден.

Это стало первым случаем, когда военные США погибли от огня на Ближнем Востоке после начала войны между Израилем и ХАМАСом в Газе. Центральное командование США отметило, что также 25 американских военнослужащих получили ранения в результате атаки беспилотника.

"Три американских военнослужащих, которых мы потеряли, были патриотами в наивысшем понимании (...) Мы с Джилл (первая леди США Джилл Байден — ред.) присоединяемся к семьям и друзьям наших погибших — и американцам по всей стране — в сумме по потере. этих воинов в этой мерзкой и совершенно несправедливой атаке", — добавил Байден.

Имена погибших и раненых военнослужащих пока не разглашаются, поскольку официальные лица работают над сообщением их семей.

Иордания, близкий союзник Америки, некоторое время размещала военные базы США. По оценкам, там обычно дислоцируется около 3000 американских военных. А 18 января стало известно, что армия Иордании нанесла авиаудары по южной части Сирии, в результате которых погибли 10 человек.

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