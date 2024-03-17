Беспилотники атаковали аэропорт "Домодедово" в Москве: появились видео взрывов и пожаров

Тем временем российские власти заявляют об отражении атаки дронов на Москву.

В Сети появились видео атаки беспилотниками московского аэропорта "Домодедово". После удара по территории аэропорта вспыхнули пожары.

Вид последствий публикуют российские телеграмм-каналы и паблики.

На видео слышны мощные звуки взрывов и видны пожары. На кадрах также видно, как некоторые россияне снимали беспилотник, пока он не ударил – тогда они начали быстро убегать.

На другом видео, которое снято изнутри, видны дым и слышны звуки сигнализации. Российские шокированы событиями.

"Ох**ты. Что это было", – комментирует сотрудник российского аэропорта.

Тем временем российские власти заявляют об отражении атаки дронов на Москву.

"Силами ПВО в Домодеде отбита атака двух беспилотников, летевших на Москву. Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен в Раменском. В Ступинском городском округе тсилами ПВО отбита атака еще одного беспилотника", — заявил мэр города Москва Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков набиты разрушения и пострадавшие нет.

Аэропорт "Домодедово" в Москве атакован беспилотником - вспыхнул пожар

Напомним, россияне заявили об атаке беспилотников на Москву.

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.