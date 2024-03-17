Беспилотники атаковали аэропорт "Домодедово" в Москве: появились видео взрывов и пожаров

Тем временем российские власти заявляют об отражении атаки дронов на Москву.
В Сети появились видео атаки беспилотниками московского аэропорта "Домодедово". После удара по территории аэропорта вспыхнули пожары.
Вид последствий публикуют российские телеграмм-каналы и паблики.
На видео слышны мощные звуки взрывов и видны пожары. На кадрах также видно, как некоторые россияне снимали беспилотник, пока он не ударил – тогда они начали быстро убегать.
На другом видео, которое снято изнутри, видны дым и слышны звуки сигнализации. Российские шокированы событиями.
"Ох**ты. Что это было", – комментирует сотрудник российского аэропорта.
Тем временем российские власти заявляют об отражении атаки дронов на Москву.
"Силами ПВО в Домодеде отбита атака двух беспилотников, летевших на Москву. Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен в Раменском. В Ступинском городском округе тсилами ПВО отбита атака еще одного беспилотника", — заявил мэр города Москва Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков набиты разрушения и пострадавшие нет.
Напомним, россияне заявили об атаке беспилотников на Москву.
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