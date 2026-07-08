Беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе: что известно

Танкер РФ / © Associated Press

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В ночь на 8 июля беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе. Российские власти утверждают, что в результате удара пострадали два человека, а разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Об этом сообщают РосСМИ.

Как сообщил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, повреждения получили два танкера, которые направлялись в Ростов-на-Дону. Чиновник заявил, что оба судна были без груза, поэтому утечки нефтепродуктов не произошло. На одном из танкеров эвакуировали экипаж.

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Слесарь также сообщил о двух пострадавших. Одному помощь оказали на месте, другой доставили в больницу. После медицинского осмотра, по его словам, оба отказались от госпитализации.

Кроме того, российский чиновник заявил, что ночью Ростовская область подверглась масштабной атаке беспилотников. По его утверждению, силы ПВО якобы сбили около 70 дронов. Атака, как утверждается, затронула 11 районов области, а также Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и акваторию Таганрогского залива.

В то же время, независимого подтверждения заявлений российских властей относительно количества сбитых беспилотников, повреждений судов и обстоятельств атаки пока нет.

Ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди сообщил, что за одну ночь украинские военные поразили восемь танкеров так называемого теневого флота РФ. По его словам, все суда находятся под международными санкциями, имеют дедвейт около 7 тысяч тонн, длину около 140 метров и построены в 2006–2012 годах. Среди названных танкеров — Венера-3, Санар-1, Санар-17, Климена, Тети, Алексей Саврасов и Пенелопа. В сообщении говорится о восьми судах, хотя перечислены семь названий. Также отмечается, что Украина нанесла глубочайший удар по территории РФ с начала полномасштабной войны. Одной из целей стал Омский нефтеперерабатывающий завод, где после атаки возник пожар.

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