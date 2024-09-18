Беспилотники атаковали несколько регионов России ночью: в одном из городов объявлена частичная эвакуация

"Силы ПВО" пытаются отразить мощную атаку.
Неизвестные БПЛА атаковали несколько регионов России в эту ночь. Россияне, как всегда, обвиняют в атаке украинцев.
Об этом сообщают рос"СМИ".
Российской "системой ПВО" вроде бы "сбито" минимум 23 "беспилотника ВСУ".
- Местные жители рассказали, что на юге Смоленской области якобы сбит беспилотники. Губернатор Анохин сообщил, что в городах Ельня и Рославль "силами ПВО и РЭБ" сбито и "подавлено" 7 беспилотных летательных аппаратов. Предварительно пострадавших и разрушений нет.
- Минимум 14 беспилотников "сбито" над Брянской областью заявил губернатор Богомаз. Он написал, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте уничтожения БПЛА.
- "В ночь на 18 сентября дежурными средствами Министерства обороны РФ уничтожены БПЛА над Тульской областью", — сообщило министерство по региональной безопасности Тульской области.
- Губернатор Кличков заявил о "уничтожении" по меньшей мере одного БПЛА над Орловской областью. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
- А вот в одном из регионов России ситуация действительно напряженная: в Торопке Тверской области происходит частичная эвакуация населения. Решение принял губернатор Игорь Руденя. В регионе "ведет работу ПВО", спасатели локализуют пожар, возникший в результате атаки беспилотников. "Проводятся необходимые меры. Ситуация находится на контроле", — убеждает местная власть. Местные жители сообщают, что атакованы склады с боеприпасами.
Напомним, ранее в российском Брянске раздалась серия взрывов. Власти заявили об отражении массированной дроновой атаки.
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