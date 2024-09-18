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Беспилотники атаковали несколько регионов России ночью: в одном из городов объявлена частичная эвакуация

Беспилотники атаковали несколько регионов России ночью: в одном из городов объявлена частичная эвакуация

Беспилотники атаковали несколько регионов России ночью: в одном из городов объявлена частичная эвакуация

У россиян была горячая ночь / Фото: из соцсетей

"Силы ПВО" пытаются отразить мощную атаку.

Неизвестные БПЛА атаковали несколько регионов России в эту ночь. Россияне, как всегда, обвиняют в атаке украинцев.

Об этом сообщают рос"СМИ".

Российской "системой ПВО" вроде бы "сбито" минимум 23 "беспилотника ВСУ".

  • Местные жители рассказали, что на юге Смоленской области якобы сбит беспилотники. Губернатор Анохин сообщил, что в городах Ельня и Рославль "силами ПВО и РЭБ" сбито и "подавлено" 7 беспилотных летательных аппаратов. Предварительно пострадавших и разрушений нет.
  • Минимум 14 беспилотников "сбито" над Брянской областью заявил губернатор Богомаз. Он написал, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте уничтожения БПЛА.
  • "В ночь на 18 сентября дежурными средствами Министерства обороны РФ уничтожены БПЛА над Тульской областью", — сообщило министерство по региональной безопасности Тульской области.
У россиян была горячая ночь / © из соцсетей
У россиян была горячая ночь / Фото: из соцсетей
  • Губернатор Кличков заявил о "уничтожении" по меньшей мере одного БПЛА над Орловской областью. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
  • А вот в одном из регионов России ситуация действительно напряженная: в Торопке Тверской области происходит частичная эвакуация населения. Решение принял губернатор Игорь Руденя. В регионе "ведет работу ПВО", спасатели локализуют пожар, возникший в результате атаки беспилотников. "Проводятся необходимые меры. Ситуация находится на контроле", — убеждает местная власть. Местные жители сообщают, что атакованы склады с боеприпасами.

Напомним, ранее в российском Брянске раздалась серия взрывов. Власти заявили об отражении массированной дроновой атаки.

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