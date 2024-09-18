Беспилотники атаковали несколько регионов России ночью: в одном из городов объявлена частичная эвакуация

Неизвестные БПЛА атаковали несколько регионов России в эту ночь. Россияне, как всегда, обвиняют в атаке украинцев.

Об этом сообщают рос"СМИ".

Российской "системой ПВО" вроде бы "сбито" минимум 23 "беспилотника ВСУ".

Местные жители рассказали, что на юге Смоленской области якобы сбит беспилотники. Губернатор Анохин сообщил, что в городах Ельня и Рославль "силами ПВО и РЭБ" сбито и "подавлено" 7 беспилотных летательных аппаратов. Предварительно пострадавших и разрушений нет.

Минимум 14 беспилотников "сбито" над Брянской областью заявил губернатор Богомаз. Он написал, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте уничтожения БПЛА.

"В ночь на 18 сентября дежурными средствами Министерства обороны РФ уничтожены БПЛА над Тульской областью", — сообщило министерство по региональной безопасности Тульской области.

У россиян была горячая ночь / Фото: из соцсетей

Губернатор Кличков заявил о "уничтожении" по меньшей мере одного БПЛА над Орловской областью. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

А вот в одном из регионов России ситуация действительно напряженная: в Торопке Тверской области происходит частичная эвакуация населения. Решение принял губернатор Игорь Руденя. В регионе "ведет работу ПВО", спасатели локализуют пожар, возникший в результате атаки беспилотников. "Проводятся необходимые меры. Ситуация находится на контроле", — убеждает местная власть. Местные жители сообщают, что атакованы склады с боеприпасами.

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Напомним, ранее в российском Брянске раздалась серия взрывов. Власти заявили об отражении массированной дроновой атаки.

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