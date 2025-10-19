Беспилотники атаковали газовый завод и НПЗ в России (фото, видео)

Реклама

В ночь на 19 октября в нескольких регионах России раздались взрывы. Местные власти сообщили об атаках дронов на промышленные объекты в Оренбургской и Самарской областях.

Об этом сообщают росСМИ.

Какие объекты попали под удар

Стало известно, что один из беспилотников попал по территории газоперерабатывающего завода в Оренбурге. Губернатор региона Денис Паслер заявил, что на предприятии произошло возгорание, которое удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет.

Местные жители публикуют в соцсетях видео и фото большого пожара, который, по их словам, вспыхнул после взрыва на заводе. Очевидцы слышали громкие звуки, похожие на детонацию, а в небо поднялся густой столб дыма.

Кроме того, российские медиа сообщили о возможном ударе по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. На опубликованных в сети кадрах видны вспышки и дым вблизи промышленной территории. В то же время, местные власти пока не подтверждают факт поражения предприятия. Мол, причины взрывов выясняются.

Напомним, 16 октября дроны ударили по НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово. Объект расположен примерно в 800 километрах от государственной границы Украины.

Установлено, что повреждения получила установка Л-24/300. Система отвечает за гидроочистку нефтепродуктов. Ее мощность составляет около 24 тонн сырья в час (300 тысяч тонн в год).