Беспилотники атаковали важный склад боеприпасов в Волгоградской области – СМИ

Во время массовой атаки беспилотниками в ночь на 8 марта два БПЛА упали на территорию арсенала с боеприпасами в поселке Котлубань Волгоградской области РФ.

Об этом сообщает российский телеграм-канал ASTRA со ссылкой на источники.

Напомним, 8 марта в Минобороны отчитались, что сбили над Волгоградской областью 15 беспилотников. По данным ASTRA, два дрона упали на территорию воинской части 57229/51 в поселке Котлубань. Один беспилотник после падения взорвался.

Также читайте Стая дронов атаковала авиационный завод в Таганроге: появились фото последствий

Предварительно пострадавших нет. О разрушениях тоже ничего не известно.

Отмечается, что военная часть 57229/51, согласно открытым данным, является большим арсеналом комплексного хранения боеприпасов. По данным сервиса Wikimapia, там расположен арсенал Главного ракетного артиллерийского управления Минобороны РФ.

В ASTRA также напомнили, что 24 ноября 2023 года беспилотник уже падал на территорию этой воинской части. Тогда потерпевших и разрушений не было.

В том же году, но 16 ноября, дрон атаковал эту же воинскую часть, в результате чего сгорел склад с боеприпасами мелкого стрелкового оружия. С территории в/ч эвакуировали 630 человек.

Читайте также: