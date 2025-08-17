ТСН в социальных сетях

Беспилотники атаковали Воронежскую область РФ: что оказалось под ударом

Местные власти подтвердили атаку, но о последствиях не сообщили. На месте удара возник пожар, а местные жители слышали взрывы.

Анастасия Павленко
В РФ ночью было неспокойно

В РФ ночью было неспокойно / © Associated Press

Ночью, 17 августа, беспилотники атаковали Воронежскую область России. Местные жители слышали серию взрывов в разных уголках региона.

Сообщается о вероятном поражении крупного железнодорожного узла — могли атаковать железнодорожную станцию в городе Лески Воронежской области, которая считается одним из крупнейших железнодорожных узлов Юго-Восточной ветки железной дороги России.

Жители сообщили о звуках пролета, по меньшей мере, шести беспилотников и громких звуках над городом.

Губернатор Воронежской области сообщил, что на востоке области и над самим областным центром силы ПВО якобы сбили несколько ударных дронов.

«Обломки беспилотников в городе повредили окна жилого дома, информации о пострадавших нет», — отметил губернатор.

Напомним, 15 августа Силы обороны совершили успешную атаку на важные военные объекты РФ — Сызранский нефтеперерабатывающий завод в России и вражеский пункт управления на оккупированной части Донецкой области.

