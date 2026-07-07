Беспилотники атакуют Москву: в Шереметьево ограничили полеты

Москва / © Associated Press

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В России во время атаки беспилотников ввели временные ограничения на работу аэропортов.

В частности, московский аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами, а в аэропорту Краснодара временно приостановили прием и выпуск воздушных судов.

Об этом сообщили в Росавиации.

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По данным российского ведомства, в московском аэропорту Шереметьево действуют временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Поэтому рейсы выполняются только после согласования с соответствующими службами.

Кроме того, Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в аэропорт Краснодара.

Перед этим российские Telegram-каналы и местные власти сообщали об атаке беспилотников на Москву и Московскую область. Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

Удары по Москве — Украина получила «сердце» России

Напомним, власти Москвы заявили, что с начала суток 4 июля силы противовоздушной обороны якобы уничтожили 16 беспилотников , которые, по утверждению российской стороны, направлялись в столицу РФ.

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В среду, 1 июля, под Москвой – в Люберцах – вспыхнула электроподстанция , в результате чего часть города осталась без света. Город расположен всего в 15 км от столицы РФ.

Ранее издание The Economist предположило, что объявленная президентом Украины Владимиром Зеленским 40-дневная кампания ударов по территории России является не только военной, но и политической стратегией, призванной заставить Кремль перейти к предметным переговорам к августу — именно в тот момент, когда российское руководство будет решать, начинать ли новое осень.

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