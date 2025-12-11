- Дата публикации
-
Мир
Беспилотники мощно атаковали российский химзавод: где гремело и горело
Дроны атаковали Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал химический завод, на территории которого вспыхнул пожар.
Ночью под ударом оказался Великий Новгород в России. Там после обстрела произошел масштабный пожар на промышленном объекте.
Об этом сообщили мониторинговые каналы.
Российская противовоздушная оборона пыталась сбить дроны.
Местные Telegram-каналы пишут, что в Великом Новгороде прогремело по меньшей мере 6 взрывов около 03:30 часов, после чего в одном из районов города заметили возгорание.
Мониторинговые каналы сообщают, что пожар в Великом Новгороде произошел на химическом заводе ПАО «Акрон». Известно, что предприятие производит широкую линейку азотных и сложных удобрений, а также промышленные продукты.
Напомним, в ночь на 11 декабря Россия сообщила об одной из самых масштабных атак дронов за последнее время. В Москве и Подмосковье в течение нескольких часов фиксировали взрывы и работу ПВО, а в Смоленской области был поражен стратегический энергетический объект. На фоне атаки Росавиация временно ограничила прием и вылет самолетов в московском аэропорту «Шереметьево».