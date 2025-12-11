ТСН в социальных сетях

Беспилотники мощно атаковали российский химзавод: где гремело и горело

Дроны атаковали Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал химический завод, на территории которого вспыхнул пожар.

Автор публикации
Анастасия Павленко
В РФ было неспокойно

В России было неспокойно / © Associated Press

Ночью под ударом оказался Великий Новгород в России. Там после обстрела произошел масштабный пожар на промышленном объекте.

Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Российская противовоздушная оборона пыталась сбить дроны.

Местные Telegram-каналы пишут, что в Великом Новгороде прогремело по меньшей мере 6 взрывов около 03:30 часов, после чего в одном из районов города заметили возгорание.

Мониторинговые каналы сообщают, что пожар в Великом Новгороде произошел на химическом заводе ПАО «Акрон». Известно, что предприятие производит широкую линейку азотных и сложных удобрений, а также промышленные продукты.

Напомним, в ночь на 11 декабря Россия сообщила об одной из самых масштабных атак дронов за последнее время. В Москве и Подмосковье в течение нескольких часов фиксировали взрывы и работу ПВО, а в Смоленской области был поражен стратегический энергетический объект. На фоне атаки Росавиация временно ограничила прием и вылет самолетов в московском аэропорту «Шереметьево».

