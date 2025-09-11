Беспилотники нарушили воздушное пространство еще одной страны НАТО

Российский ударный дрон

После атаки российских дронов на Польшу, утром в среду, 10 сентября, еще два беспилотника нарушили воздушное пространство Литвы — еще одной страны НАТО, которая граничит с Россией.

Об этом сообщило немецкое издание Die Welt

По информации издания, на внутреннем брифинге НАТО проинформировали о двух дронах, которые в 10 часов утра появились в небе Литвы.

В Альянсе предполагают, что таким образом их хотели проверить на скорость реакции и выяснить, какие средства будут задействованы для противодействия беспилотникам.

Версия о прямой атаке не рассматривается, потому что среди обломков не нашли взрывчатых веществ.

«Основываясь на имеющейся информации, мы предполагаем, что беспилотники, скорее всего, намеренно вошли в воздушное пространство НАТО», — сказал высокопоставленный офицер Альянса.

Кроме того, издание сообщило, что над Польшей было зафиксировано от 22 до 25 беспилотников. Это указывает на то, что нарушение воздушного пространства не было случайностью.

Согласно предварительному польскому расследованию, пять беспилотников летели в сторону базы НАТО. Три из них были сбиты голландскими истребителями F-35. Два других упали по другим неизвестным причинам.

Указывается, что именно через эту базу НАТО осуществляет поставки военной помощи Украине.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.

Два российских беспилотника, которые нарушили воздушное пространство Польши, были найдены в Мазовецком воеводстве — в нескольких десятках километров от столицы страны Варшавы. Один из них упал возле бывшего военного аэродрома, где теперь дислоцируется подразделение территориальной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака российских дронов на Польшу, которая произошла в ночь на 10 сентября, может быть частью совместных военных учений России и Беларуси, которые начинаются в эти дни.

Как сообщалось ранее, на территории республики Беларусь с 12 по 16 сентября состоятся совместные военные учения Беларуси и России «Запад-2025».