Беспилотники США уничтожили лидера ИГИЛ в Сирии: раньше им мешали российские истребители

Удар по главарю ИГИЛ в Сирии был совершен дронами MQ-9.

В Вооруженных силах США заявили о ликвидации Усамы аль-Мухаджера — лидера террористической группировки ИГИЛ на востоке Сирии в результате удара беспилотника.

Об этом идет речь в заявлении Центрального командования США в воскресенье, 9 июля, передает Al Jazeera.

“Мы четко дали понять, что мы остаемся привержены разгрому ИГИЛ во всем регионе. ИГИЛ остается угрозой не только для региона, но и за его пределами”, — сказал начальник Центрального командования США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла, уточнив, что удар был нанесен в пятницу, 7 июля.

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По информации CENTCOM, во время операции ни один гражданский не погиб, но силы коалиции "изучают сообщения о ранении гражданского населения".

Американские военные добавили, что удар по главарю ИГИЛ в Сирии "был совершен теми же [дронами] MQ-9, которые... подверглись преследованиям российской авиации во время столкновения, которое длилось почти два часа".

Напомним, ранее сообщалось, что участвующие в операциях против ИГИЛ в Сирии американские беспилотники подверглись преследованиям со стороны российской военной авиации.

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