Беспилотники ударили по территории НПЗ в российской Уфе (видео)

В России неизвестные дроны 15 октября атаковали территорию нефтеперерабатывающего завода «Уфаоргсинтез» в Уфе, что в Башкортостане. В аэропорту Уфы ввели план «Ковер».

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По данным пабликов, в Уфе беспилотник атаковал, вероятно, промзону, где расположен также НПЗ «Уфаоргсинтез», принадлежащий «Башнефти». Очевидцы сняли на видео полеты дронов.

Местные жители пишут, что дым виден в районе Бирского тракта — дороги, проходящей по промзоне.

Также в Башкортостане возникли проблемы с Интернетом, а в аэропорту Уфы был введен план «Ковер», который предусматривает ограничение полетов из-за угрозы атаки беспилотников.

Заметим, дроны атакуют Башкортостан, что в 1400 км от Украины, уже в четвертый раз за месяц. Последний раз по НПЗ в Уфе «прилетало» 11 октября.