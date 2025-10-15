- Дата публикации
Беспилотники ударили по территории НПЗ в российской Уфе (видео)
Россияне в Уфе фиксировали полеты дронов и дым в районе промзоны, где расположен НПЗ, принадлежащий «Башнефти».
В России неизвестные дроны 15 октября атаковали территорию нефтеперерабатывающего завода «Уфаоргсинтез» в Уфе, что в Башкортостане. В аэропорту Уфы ввели план «Ковер».
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
По данным пабликов, в Уфе беспилотник атаковал, вероятно, промзону, где расположен также НПЗ «Уфаоргсинтез», принадлежащий «Башнефти». Очевидцы сняли на видео полеты дронов.
Местные жители пишут, что дым виден в районе Бирского тракта — дороги, проходящей по промзоне.
Также в Башкортостане возникли проблемы с Интернетом, а в аэропорту Уфы был введен план «Ковер», который предусматривает ограничение полетов из-за угрозы атаки беспилотников.
Заметим, дроны атакуют Башкортостан, что в 1400 км от Украины, уже в четвертый раз за месяц. Последний раз по НПЗ в Уфе «прилетало» 11 октября.